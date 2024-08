La bambina di un anno non smette di piangere sull’aereo due passeggere la chiudono nel bagno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Sugli aerei possono capitare diversi imprevisti, come ad esempio unache piange ininterrottamente e non ne vuole saperne di calmarsi. Questo è esattamente quello che è successo su un volo della Juneyao Airlines, in Cina, dove due“educato” a modo loro unache faceva i capricci e piangeva come se non ci fosse un domani.chiusa inLa storia è stata raccontata dalla Bbc, ma il video della punizione della, che avrebbe all’incirca un, è stato pubblicato sui social da una delle donne “educatrici”. La donna ha raccontato chedove viaggiava c’era unache piangeva a dirotto e la nonna non riusciva in alcun modo a calmarla. Lei e un’altra donna hquindi chiesto alla nonna il permesso di “educare” la piccola, permesso che è stato accordato.