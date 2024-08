Non può chiedere il divorzio cerca di eliminare la moglie facendola condannare a morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si sa, separazioni e divorzi sono momenti molto difficili nella vita delle coppie che smettono di amarsi, e possono avere strascichi dolorosi e contrasti. Ma quello che è successo a una coppia di Singapore è davvero ai limiti dell’incredibile. I due si erano sposati nel 2021 per poi separarsi un anno più tardi. Ma non potevanoil, perché le leggi del Paese non lo permettono se non sono passati almeno tre anni dalle nozze. Avendo una nuova compagna, il 37enne Tan Xialong ha quindi deciso di passare all’azione e ha ordito un piano piuttosto drastico. Con la complicità della nuova fidanzata, ha pensato bene di nascondere nell’auto dell’exmezzo chilo di Cannabis. Può sembrare una cosa da poco, ma non a Singapore, dove vige una delle leggi anti droga più severe del mondo proprio per prevenire il traffico interno e internazionale di stupefacenti.