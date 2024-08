Il grido di rabbia dei commercianti | Siamo stati abbandonati da tutti Abbiamo imparato ad adattarci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) La virtù più grande che hanno sviluppato idi piazza Frattini e dintorni è la capacità di adattamento al fine di sopravvivere. La zona è chiusa da diverso tempo e ora, finalmente, la situazione dovrebbe migliorare con la riapertura della piazza. Gli umori, comunque, "non sono dei migliori" come spiega Massimo Monti, presidente di Asselor, l’associazione deidi via e titolare del negozio Kasanova. "Non sappiamo se la viabilità riaprirà davvero nei tempi annunciati – ammette Monti –: bisognerebbe chiedere agli operai a che punto è il tutto. In ogni caso, isi sentonoda qualsiasi istituzione. Le autorità arriveranno solo quando ci sarà da inaugurare la piazza. Sono stanchistanchi, la situazione è difficilissima.