Pirati dei Caraibi | questa star del franchise probabilmente non tornerà in un altro film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Mentre aspettiamo di capire se ilcontinuerà o meno alla Disney, unamoltonon ci sarà La Disney sta ancora cercando di capire in che modo riportare in auge ildidei, ma questo non ha impedito ai fan di chiedersi come potrebbe svilupparsi un nuovodella saga. I piani per un reboot della serie sono già sul tavolo, ma a quanto pare lo è l'idea per uno spin-off che si svolgerebbe nello stesso universo deiprecedenti. Questo lascerebbe aperta la porta al ritorno dei personaggi più popolari, ma accetteranno di tornare? Per Naomie Harris la risposta èno, anche se non perché non vorrebbe. La Harris ha recitato nel