Fiumicino ristrutturato il giardino della scuola L’Allegro Ranocchio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – Il” di, situata in Via Trincea delle Frasche, 3, è stato recentemente sottoposto a un’importante opera di ristrutturazione e abbellimento, che ha trasformato radicalmente l’aspetto e la fruibilità degli spazi esterni. I lavori hanno reso l’area non solo più accogliente ma anche più sicura per i piccoli studenti ed hanno incluso una serie di interventi mirati a garantire un ambiente scolastico all’avanguardia ed adatto alle esigenze dei bambini. I dettagli Tra le opere realizzate, si segnala il ripristino dell’impianto di irrigazione, fondamentale per mantenere ilverde e rigoglioso.