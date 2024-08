Kamala Harris ha un incubo | si chiama Jill Stein

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024)rischia di avere un grosso problema: il suo nome è. Quest’anno, come già nel 2016 e nel 2020, il Wisconsin si rivelerà uno degli Stati cruciali alle elezioni di novembre. Uno Stato che, per capirci, potrebbe essere addirittura in grado di decretare chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. Ecco perché sia Donald Trump che la candidata dem stanno scommettendo moltissimo su di esso. Il punto è che la vicepresidente adesso sembra riscontrare una difficoltà non di poco conto. Non dobbiamo infatti dimenticare che l’estrema sinistra filopalestinese continua a essere sul piede di guerra. Nonostante lale abbia fatto alcune notevoli concessioni, quella galassia risulta ancora irrequieta.