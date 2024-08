Gravina | Ho chiesto all’Ifab l’autorizzazione per sperimentare il tempo effettivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da Sportmediaset sulle possibili innovazioni da introdurre nel calcio. «Ho scrittoper chiederealcune innovazioni – dice– Una di queste è la possibilità di testare ildi gioco per rendere più equa la competizione». Poi ha continuato: «Oggi ildi giocoè di poco superiore al 50% che diminuisce con il recupero. Tutte le partite devono avere durata reale. Ci auguriamo una risposta in breve. Inizieremo con i campionati dilettantistici sperando di poter partire già nella prossima stagione». Le proposte di: «Numero limitato del Var per i capitani o gli allenatori» Le proposte del presidente Figc non sono finite qui.