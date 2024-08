James Cutfield chi è il comandante del Bayesian indagato Perché il razzo d’emergenza è stato sparato solo alle 4 38?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Palermo, 26 agosto 2024 –Cutfiel, il capitano delper il naufragio di Palermo, nel ritratto del fratello Mark è undi nave “esperto e rispettato”, che ha lavorato sulle barche per tutta la vita. Neozelandese, originario di North Shore (Auckland), 51 anni, sposato con Cristina, viene descritto come “distrutto e depresso” da chi lo ha visto all’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo), dove alloggia.su imbarcazioni di lusos, l’ultimo ingaggio prima che Mike Lynch lo chiamasse a governare ileraper un miliardario turco. Dovrà difendersi daccuse di naufragio e omicidio colposi. Come gli altri membri dell’equipaggio neppure il capitano èsottoposto a test alcolemici e tossicologici.