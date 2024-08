Una vita in bottega Danilo il mitico arrotino porta avanti la storia tra manici e affilature

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Fai il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno, recita il proverbio. Ma se fai il lavoro che ami, insieme alla persona che ami, è un’altraancora. E’ ladiResico che, originario di Polverara nella Val di Vara ma nato alla Spezia 76 anni fa, da ben 60, festeggiati proprio il 2 gennaio di quest’anno, custodisce ed esercita, con la passione di sempre, l’antica professione artigiana dell’. Insieme alla moglie Concetta Billante, con la quale può vantare un matrimonio lungo 54 anni e più solido anche del diamante gestisce in via Gramsci 149, l’ultimadi molatura rimasta sull’intera provincia spezzina. "All’epoca, in città eravamo in tutto sette arrotini a stallo – racconta– oggi invece a parte un paio di arrotini itineranti, diè rimasta soltanto la nostra che rimarrà finché il Padre Eterno ci lascerà qui".