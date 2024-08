Paolo Masella vola in Africa con Letizia Petris e annuncia la grande avventura

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 agosto 2024)apre una macelleria tutta sua: l’ex gieffino poiincon la fidanzataPerinizia una nuova vita, il giovane macellaio romano nelle scorse ore ha rivelato a tutti la suainiziativa imprenditoriale, visto che dopo aver lavorato per la macelleria Poker ha deciso di mettersi in proprio e aprire una sua attività con la sorella, un sogno che l’ex concorrente delFratello aveva riposto nel suo cassetto e finalmente è riuscito a tirarlo fuori dopo averlo custodito per anni. Nelle scorse oreha rivelato: “Dopo ilFratello sono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare. La mia passione è fare il macellaio, quindi ho deciso di fare questo passo con mia sorella, aprire una macelleria.