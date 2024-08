Arriva il primo vaccino al mondo contro il cancro ai polmoni grazie agli studi sull’Rna Partiti i test sull’uomo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Mentre a Napoli procede la prima sperimentazione aldi unanti-a mRNA, portata in Italia da Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, sono da poco iniziati in sette paesi (Italia esclusa) idelalil tumore ai. La speranza dei ricercatori è quella di poter salvare migliaia di vite ogni anno. Il tumore aiè infatti la principale causa di morte peral, con circa 1,8 milioni di decessi ogni anno. Il tasso di sopravvivenza nei pazienti con forme avanzate della malattia, in cui i tumori si sono diffusi, sono particolarmente bassi.