Sport in tv venerdì 23 agosto | palinsesto e orari di tutti gli eventi

(Di venerdì 23 agosto 2024) La giornata di oggi,23, sarà ricca diivi. Dopo tre settimane di pausa ritorna la Formula 1. Si corre in Olanda sul circuito di Zandvoort. Alle 12.30 le prove libere 1 e alle 16.00 le libere 2 in preparazione alle qualifiche di domani. Si avvicinano alla conclusione i tornei di tennis in preparazione agli Us Open con le semifinali a Cleveland (WTA), Monterrey (WTA) e Winston Salem (ATP). Si aprono le seconde giornate di Serie B (Modena-Bari ore 20.30), Ligue 1 (Psg-Montpellier ore 20.45) e Liga (Celta Vigo-Valencia ore 19.00, Siviglia-Villareal ore 21.00) e inizia la stagione 2024/2025 di Bundesliga con il big match tra Borussia Moenchengladbach e i campioni in carica del Bayer Leverkusen (ore 20.30). Ecco ildella giornata di oggi.in tv23digliFace.