Estradata dal Pakistan la mamma assassina di Saman | oggi in Italia Nordio | Giustizia è fatta

(Di giovedì 22 agosto 2024) Con l’estradizione della madre diAbbas, Nazia Shaheen, in arrivoindopo essere stata arrestata ina seguito di un mandato di cattura internazionale, “si compie un fondamentale passo in avanti per il percorso diper la giovane diciottenne di originie barbaramente uccisa il primo maggio del 2021”. L’annuncio arriva dal ministro della, Carlo, che esprime soddisfazione per il compimento del percorso giudiziario portato avanti da via Arenula. L’arrivo della donna è previsto per le prossime ore con l’atterraggio all’aeroporto di Fiumicino del volo che trasporta Nazia Shaheen,dopo l’arresto dello scorso 31 maggio ine già condannata all’ergastolo dalla Corte d’assise di Reggio Emilia per l’omicidio della figlia, scomparsa da Novellara il primo maggio del 2021. La donna, 51 anni, era latitante da quella data.