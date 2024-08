La catena di errori costa cara Retrodatano la morte del fratello Dal conto spariscono 9mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La vicenda che a Busto Garolfo vede coinvolta Carla Gervi in uno scontro con l’INPS ha dell’incredibile. Per una svista di un impiegato comunale nel trascrivere l’atto didelGiuseppe, la signora si è trovata nel giro di 48 ore ilcorrente alleggerito di ben 8462. Ma andiamo con ordine. Lo scorso 8 dicembre all’età di 85 anni viene a mancare Giuseppe Gervi, non sposato e da anni residente insieme alla sorella e al marito di lei. Essendo festivo la comunicazione viene fatta il giorno successivo con rilascio del certificato di. "Sul certificato – spiega la sorella Carla – era però riportata come data del decesso l’8 luglio 2023 quindi cinque mesi prima. Ho subito informato dell’errore chi di dovere ma ormai gli uffici comunali erano chiusi e mi è stato detto che il lunedì successivo avrebbero fatto la rettifica".