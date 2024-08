Atalanta in chiusura con il Torino per Raoul Bellanova | ai granata andranno 25 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un altro azzurro in arrivo all’ormai inper il ritorno in nerazzurro di, laterale delcuicirca 25complessivi per il trasferimento a titolo definitivo. Il giocatore già domani dovrebbe fare le visite mediche. Classe 2000, 188 centimetri, milanese, prodotto del settore giovanile del Milan (dove ha giocato insieme al coetaneo Marco Brescianini che ora sta per ritrovare a Bergamo),ha già vissuto un’esperienza di mezza stagione alla Dea, nel secondo semestre del 2020, nella seconda metà di campionato nell’estate della pandemia. Allora era una meteora ventenne, acerba. Poi la B a Pescara, quindi il Cagliari, prima dell’Inter e dall’anno scorso il, con cui è stato protagonista sabato a San Siro con la prima rete degli ospiti.