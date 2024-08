‘The Acolyte’ | cancellata la serie tv di Star Wars

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) La storia di The Acolyte non continuerà, dato che Lucasfilm ha deciso di non procedere con una seconda stagione delladerivata dacon protagonista Amandla Stenberg. La notizia della decisione è arrivata più di un mese dopo la conclusione della prima stagione di otto episodi delladella creatrice, regista, produttrice esecutiva e showrunner Leslye Headland su Disney+. La notizia non è del tutto sorprendente. The Acolyte ha avuto un discreto riscontro da parte della critica, con il 78% su Rotten Tomatoes, ma ha diviso i fan di, il che si è riflesso nel suo pubblico complessivo.