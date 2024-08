Qualiano | La piazzola della grande viabilità ricoperta di rifiuti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nuovo abbandono adi ogni genere nei pressiIl giorno 16 agosto, ci è giunta in redazione l’ennesima segnalazione riguardante l’errato smaltimento dei. Questa volta si trattaGettati in strada da ignotidi ogni genere e provenienza, a partire da sacchetti di plastica, scatole di cartone, penumatici, secchi di pittura fino ad arrivare a una distesa di stracci e materassi I cittadini si chiedono da tempo se le telecamere presenti in quel tratto di strada funzionino ma soprattutto se ne si vengano controllate le registrazioni per scoprire i responsabili dei continui abbandoni Si richiede inoltre l’immediato intervento del Comune die delle Autorità al fine di ripulire il tratto stradale.