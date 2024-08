Napoli Conte e De Laurentiis a processo tra mercato e scelte tecniche e verbali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 - Se per le Nazionali si dice che ognuna, prima o poi, incappi nella sua Corea, a livello di club in Serie A la parte di guastafeste storicamente se la becca il Verona, non a caso denominato 'fatal'. Neanche il, tra l'altro nelsto sempre rovente del Bentegodi, fa eccezione, con Antoniocostretto a registrare il peggior debutto su una panchina: segnano Dailon Rocha Livramento Do Rosario e Daniel Fernando Mosquera Bonilla (due volte), non proprio gli spauracchi estivi di qualsiasi tifoso, mentre gli azzurri più attesi e dai nomi ben più blasonati marcano visita, chi per un motivo e chi per un altro. La stessa Khvicha Kvaratskhelia ci prova prima di essere messo k.o.