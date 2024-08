Bimbo precipita dal terzo piano alle porte di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 19 agosto 2024 – Undi 5 anni è stato trasportato in condizioni gravi al Policlinico Gemelli didopo essereto ieri daldella abitazione dove vive con la famiglia a Capena, centro in provincia di. Il piccolo, di nazionalità del Banglades, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava giocando con il fratello nella sua camera quando per ragioni ancora da chiarire è caduto dalla finestra. Al momento ai fatti era in casa la madre. Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza in ospedale.