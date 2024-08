Ancora lutto nel cinema | addio al celebre attore del film che ha fatto la storia

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’John Aprea, conosciuto per aver interpretato il personaggio di Salvatore Tessio nelIl Padrino – Parte II e per il suo ruolo da mafioso in New Jack City del 1991, è scomparso all’età di 83 anni lo scorso 5 agosto a causa di cause naturali. Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter, Aprea risiedeva a Los Angeles al momento della sua morte. Con una carriera iniziata alla fine degli anni ’60, l’ha continuato a recitare fino al 2023, lasciando un’impronta indelebile nel mondo dele della televisione. Tra i suoi ruoli più celebri, oltre a quelli ne Il Padrino – Parte II e New Jack City, spiccano le sue apparizioni in Tutto esaurito, Days of Our Lives, Knots Landing, CSI, e I Soprano, solo per citarne alcune tra le tante produzioni che lo hanno visto protagonista.