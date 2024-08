VIDEO Vuelta a España 2024 l’arrivo della terza tappa | Groves brucia Van Aert in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Kadenvince la seconda! L’alfiere dall’Alpecin – Deceuninck non sbaglia il colpo alla prima occasione disponibile nella corsa spagnola,ndo Wout Van(Team Visma Lease a Bike) sul traguardo di Ourém. Per l’australiano è la diciassettesima vittoria in carriera e la quinta alla, per il belga invece l’ennesimo piazzamento stagionale. Completa il podio di giornata Corbin Strong (Israel – Premier Tech), mentre è decimo Filippo Baroncini, il migliore degli azzurri. Una giornata in cui è successo poco o niente, caratterizzata dal forte vento contrario che ha reso il tutto ancora più monotono.