Il botto di Ferragosto Snai tratta la cessione Arrivata offerta miliardaria

(Di domenica 18 agosto 2024) Negli ambienti finanziari e delle scommesse è stato considerato il "" di, vale a dire lativa venuta allo scoperto per laditech. Il colosso britannico-israeliano Playtech, proprietario di(così viene ancora chiamata in Italia) che ha il suo "cuore" a Porcari ha ammesso il negoziato con Flutter Entertainment, altra società leader nelle scommesse, che ha presentato un’di due miliardi di sterline (circa 2,3 miliardi di euro) per l’acquisto dell’assettech. Secondo i rumors dell’ambiente lativa è già a buon punto. Siamo alla cosiddetta due diligence. Quindi, per usare un termine ippico, in dirittura d’arrivo. Intanto le borse di riferimento delle due società hanno premiato entrambe le parti in causa con un bel balzo delle rispettive azioni. Come si diceva, Playtech acquisìnel 2018 a un prezzo di 846 milioni di euro.