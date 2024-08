Mario Rui potrebbe lasciare Napoli Su di lui c’è il San Paolo Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2024)Ruipresto salutare il. Per il difensore azzurro c’è l’interesse del San. Da parte del giocatore c’è predisposizione ad andare via.Rui disposto ad andare via Lo riporta il giornalista Gianluca Di, che sul suo portale scrive: “Mentre la ripresa della Serie A è sempre più vicina, le squadre di tutto il mondo continuano a muoversi sul mercato, sia per cercare rinforzi, sia per quanto riguarda possibili uscite. In casasalutare un senatore della squadra, ossia il portoghese Mário Rui. Il classe 1991infatti andare al San, in Brasile. Le parti devono ancora iniziare a confrontarsi approfonditamente, ma è stato registrato un interesse da parte dei brasiliani e c’è prediposizione ad andare da parte del giocatore”. Per ilè in arrivo Neres La trattativa tra ile il Benfica per Neres è alle fasi finali.