Il ’Patto per la Casa’ è realtà Affitti calmierati per le famiglie

(Di sabato 17 agosto 2024) Dalle parole ai fatti: a Bondeno, il “Patto per la Casa” adesso è. Uno strumento utile ad agevolare i proprietari di immobili vuoti nel trovare un affittuario mediante contributi trimestrali sul canone, fondi per agevolare le piccole manutenzioni, tutela legale e soprattutto un’aliquota Imu ridotta all’8,6%. Il Patto per la Casa non sostiene tuttavia solamente i proprietari, ma anche gli inquilini, andando a ridurre il costo del canone fino al 20%. "In buona sostanza, allo stesso tempo si tratta di una maggiore tutela per chi vuole affittare un proprio immobile e di un aiuto concreto alle persone in condizioni di fragilità che però non possono accedere all’edilizia residenziale pubblica – è il commento in conferenza stampa del sindaco, Simone Saletti, e del vicesindaco con delega ai Servizi sociali, Francesca Piacentini –.