Il Bonus da 5 000 euro per i neo-genitori scatena il dibattito | scopri se rientri nei fortunati!

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilda 5.000per i neo-ilsenei! Il Trentino valuta l'estensione delnascita: un possibile futuro più "rosa" per le coppie giovani? In Trentino si apre la strada a una piacevole novità per le neofamiglie: ildi 5.000per l'accoglienza di un nuovo membro, già disponibile per chi festeggia l'arrivo del terzo pargolo, potrebbe essere presto un benvenuto anche per la nascita del primo bambino. Una mossa che testimonia la volontà della regione di dare un sostegno concreto alle coppie giovani, in un'epoca in cui i numeri delle nascite sono tutt'altro che rassicuranti. Per poter accedere a questa somma una tantum, le famiglie dovranno risiedere in provincia, non superare certi livelli di reddito e ovviamente try to expand the family roster.