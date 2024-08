Domani la classica Isola Santa-Careggine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Attesa in Garfagnana per la XXIII edizione del "Trofeo Parco Apuane", XXI "Corri nel Comune di", XV "Memorial Iacopina Poli", X trofeo "Dottor Franco Bianchini", II "Ricordo di Mauro Bertolotti", in programma, domenica 18 agosto, con partenza anticipata alle 8,30. Si tratta dellada, sulla distanza di 14 chilometri. Record del percorso, in campo maschile, è quello di Antonino Lollo del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, in 52’12’’, fatto registrare nel 2023. Tra le donne il tempo da battere è quello della massese Margherita Cibei in 1h 1’ 38”, stabilito nel 2021. Le iscrizioni alla gara chiuderanno mezz’ora prima del via. Per informazioni contattare Graziano Poli al 347-3796343.