Cora Brinkmann sul coming out dell’ex marito Ralf Schumacher | Ha sempre negato

(Di sabato 17 agosto 2024) Il legame trae la sua ex moglienon è mai stato idilliaco. E quando poche settimane fa il fratello minore di Michaelha fattoout, presentando al mondo intero il suo compagno Etienne (e ricevendo un grande supporto dalla Germania per la sua scelta), anche l’ex moglie, come i lettori e i fan, ha scoperto la relazione. Un gesto che non è piaciuto: “Ha. Vorrei chemi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto”.rompe il silenzio suloutPer 14 anni,sono stati una coppia. Hanno avuto anche un figlio, David, che ha supportato il papànella sua scelta di fareout pubblicamente.