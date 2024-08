Camminare in estate | un modo lento ecologico e sostenibile di vivere

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 17 agosto 2024) Life&People.it Zaino sulle spalle e testa leggera si cammina senza mappe sulle tracce di antichi pellegrini lungo percorsi millenari.per scoprire angoli d’Italia inediti, fuori dai tracciati più battuti. Oppure per addentrarsi nella propria mente, ad ogni chilometro un po’ più in profondità dentro se stessi. C’è anche chi cammina per dimenticare, per rigenerarsi, per staccare dalla frenesia quotidiana e riconnettersi all’essenzialità, alle proprie priorità. Andare per cammini inpuò rappresentare una valida alternativa anche per coloro che vogliono chiarirsi le idee e ricominciare in qualche ambito della propria vita: ogni bivio, ogni salita e ogni difficoltà allena la mente alle scelte di percorso e alle fasi alterne dell’esistenza.