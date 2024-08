Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 agosto 2024)live dellatraoggi, mercoledì 14 agosto L’Iran respinge gli appelli di Regno Unito, Francia e Germania sulle minacce aanche dicendosi però disponibile a fermarsi nel caso in cui venga raggiunto un accordo di cessate il fuoco a Gaza., che nella giornata di ieri ha lanciato un missile diretto a Tel Aviv ma finito in mare come “rappresaglia” per i raid israeliani sulla Striscia, sarebbe disposta a partecipare ai negoziati di Ferragosto solo seinterrompesse l’operazione militare su Gaza. Intanto, la premier Meloni nella giornata di ieri ha chiamato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu chiedendogli un cessate il fuoco utile al rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano ad