Genoa nelle mani di Gollini Ma la garanzia è Gilardino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Anche se alla guida in società non c’è più Enrico Preziosi, il destino delpare sempre quello di dover attendere l’ultimo giorno di mercato per capire pregi e difetti della rosa. Proprio così: dal momento che, la scorsa stagione, è stato capace di migliorare diversi giocatori, da Thorsby a Gudmundsson, è quasi inevitabile che i due siano infine sul taccuino di diversi direttori sportivi, pronti questi ultimi a sferrare il colpo in extremis. L’assalto dell’Atalanta ha improvvisamente privatodi Retegui, indisponendo il tecnico. Intanto, con la cessione di Josep Martinez, è cambiato il portiere, che sarà Pierluigi, ex Fiorentina e Napoli, giunto dall’Atalanta in prestito con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva.