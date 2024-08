Ecco cosa c' è davvero dietro all' addio di Miccichà a Forza Italia | il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) È un'estate di addii e cambi di casacca. Più che il caldo, la ragione è nei cambiamenti della fase politica, negli scenari che si aprono o si chiudono. Mutamenti che, ovviamente, pesano anche sui singoli destini. E così dopo Antonio Trevisi, senatore salentino, storico volto del M5S, passato a, ieri si sono consumate altre due rotture. Una da Fi, una da Fdi. Il caso più eclatante, però, riguarda. A lasciarla, infatti, è Gianfranco Miccichè, uno dei primi esponenti del partito azzurro, volto di Fi in Sicilia, protagonista in passato di risultati storici. «Se in ospedale mi tirano il sangue, esce azzurro non rosso ma così onestamente non si può andare avanti. Mi hanno trattato come un appestato », ha detto all'Adnkronos annunciando la rottura dal partito firmato da Silvio Berlusconi.