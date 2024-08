Città divorata dalle fiamme | case distrutte e migliaia di persone evacuate a causa di un devastante incendio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Da ieri, domenica 11 agosto, unsta divorando ladi Maratona a circa 40 km a nord di Atene. La Protezione civile ha ordinato l’evacuazione in diverse località, ma l’al momento è ancora in corso. La situazione è estremamente grave, tant’è che anche il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha interrotto le sue vacanze per fare rientro in Grecia e affrontare la terribile emergenza. L’Come riferito dai vigili del fuoco lesi sono propagate nella notte e sono statealmeno 5. Gli uomini della Protezione civile tramite sms hanno dato indicazioni ai residenti per compiere l’evacuazione in sicurezza. L’è divampato nella zona di Varnavas per poi espandersi nella pineta circostante, raggiungendo anche alcune