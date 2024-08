Osimhen due giorni per l’addio | L’agente a lavoro con il PSG Il Nigeriano rifiuta un club

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 11 agosto 2024)e il Napoli separati in casa.lavora al trasferimento, Ill’Arabia vuole solo il PSG. Il futuro di Victorsembra sempre più lontano da Napoli. L’attaccante, valutato 130 milioni dal, è al centro di intense trattative, nessunsi è avvicinato alla clausola imposta da De Laurentiis. Ilvuole il PSG, ma la proposta delparigino non soddisfa il patron azzurro.lontano da Napoli Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattinodiin queste ore sta provando a sciogliere la matassa: “Victor trascorre duein libera uscita. Né ritiro né allenamenti. Vuole il Psg ma deve convincere i parigini ad alzare l’offerta.è alma gli ostacoli non sono di poco conto” riporta il quotidiano napoletano.