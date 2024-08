Lega Pro Il Gubbio si regala Maisto Con l’Avellino si tratta pure Tito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Mentre si avvicina sempre di più l’esordio in gare ufficiali per il(domani la sfida di Coppa Italia), i rossoblù continuano a muoversi sul mercato perre il prima possibile a Taurino volti nuovi che possano rinforzare la rosa a sua disposizione. Nella giornata di giovedì è arrivata un’altra ufficialità: Francescoarriva ain presdal. Classe 2003,è un centrocampista con spiccate doti offensive che va dunque a rimpolpare il pacchetto sulla trequarti campo. Nella scorsa stagione il 21enne ha giocato la prima parte di stagione con i campani, per poi trasferirsi in presal Potenza nella seconda metà di campionato: per lui in totale 23 presenze.