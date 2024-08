Arriva la notte di San Lorenzo Stelle calici musica e concerti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) A testa in su a guardaee il cielo nellapiù stellata dell’anno. Sono tantissimi gli eventi in porgramma per questo San. Il più suggestivo sarà stasera alle 21 nel prato accabto alla Pieve di Romena il concerto alledi Simone Cristicchi e Amara con orchestra. I due artisti sono infatti molto legati a Romena e hanno deciso di regalarle un evento in data unica e in esclusiva. Nella serata ad accompagnarli sarà Oida, l’Orchestra instabile di Arezzo diretta dal maestro Valter Sivilotti. Ad Arezzo per le serate di Castelsecco, appuntamento nel sito archeologico stasera alle ore 21,45: tutti con il naso all’insù a guardare lecadenti, con l’appuntamento “Astronomia, telescopi sull’universo con gli astrofili” Luttini e Boschi.