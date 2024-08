Trovata morta in casa a Castelnuovo di Porto Roma | interrogato il marito ipotesi omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Forti urla, poi più nulla. Con i vicini che, dopo aver sentito le grida, hanno capito che qualcosa di terribile stava accadendo nellaaccanto. Così hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine con una chiamata al 112. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che si sono fatti strada nella. E hanno trovato il corpo senza vita di una donna. Questa la ricostruzione della tragedia avvenuta nella mattinata del 9 agosto in via Bellavista adi, a nord di: la vittima è una donna di 75 anni.Leggi anche: Tragedia a Nuoro: la piccola Anna Laura annega durante lezione di vela Ini carabinieri hanno trovato il, 82 anni, in stato confusionale. I carabinieri hanno subito aperto le indagini per cercare di chiarire l’accaduto e lo stanno ascoltando.