Notte di San Lorenzo caccia alle stelle negli osservatori dell’Emilia-Romagna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Bologna, 9 agosto 2024 – Si avvicina la “dei desideri” e occorre prepararsi per lacadenti dell’estate 2024, provocata dal passaggio della cometa 109P/Swift-Tuttl. Ecco le proposte dei gruppi astrofili per contemplare il cielo notturno. Leggi anche:cadenti in Emilia-: dove vederle, i luoghi migliori Bologna Al parco del Planetario, in vicolo Baciadonne 1, di San Giovanni in Persiceto torna l’appuntamento con le “Persiceteidi”, serate dedicate allacadenti: dore 21.30 in poi il Gruppo Astrofili Persicetani accompagnerà con tanto di puntatore laser gli appassionati nell’osservazione attiva del fenomeno della pioggia delle Perseidi, noto anche come le “lacrime di San”.