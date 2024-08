Concessioni balneari Marzoli | Anche a Tarquinia aderiamo alla protesta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – “degli “ombrelloni chiusi””. Lo afferma la presidente del Sib Lazio Marzia, in meritogiornata di mobilitazione nazionale deiitaliani in programma il 9 agosto, per chiedere un intervento legislativo chiarificatore sulledemaniali marittime. “In Italia ci saranno vari tipi di dimostrazione di: ombrelloni chiusi, comunicazioni mirate a informare la clientela e i rappresentanti delle istituzioni che istanno ancora spettando una norma chiarificatrice – prosegue-. La data scelta per lanon è casuale, perché il 9 agosto è l’ultimo giorno prima della sosta estiva dei lavori parlamentari. Se non saremo ancora una volta ascoltati, il 19 agosto ci sarà un’altra iniziativa dimostrativa e di