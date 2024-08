M5s la mossa di Conte nella faida stellare | sarà Todde l' anti-Raggi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il Movimento è a pezzi.Giuseppegiura: «Va tutto bene, il clima è ottimo». E meno male. Perché ieri in quest'ottimo clima ha ricevuto prima lo schiaffone di undici ex deputati che gli hanno mandato una lettera incandescente, poi ha dovuto incassare il «vaffa» di un senatore, Antonio Trevisi, che ha annunciato su Facebook l'abbandono del 5 Stelle per approdare nel gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Ma va tutto bene, per carità, a sentire. E invece da quando ha straperso le elezioni non gliene va bene una. Non haunto il 10%, alle Europee. E con Beppe Grillo che solleva il caso della leadership,ha deciso di chiudere. Una volta per tutte. E sta organizzando per la ripresa d'autunno una convention, l'Assemblea Costituente del M5S, per ricambiare a suo favore lo statuto ed esautorare del tutto Grillo.