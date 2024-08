Senna off-limits stoppato Paltrinieri Malagò | Situazione borderline

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Salta l'ennesimo allenamento nel nuoto alle Olimpiadi di Parigi a causa delladelle acque della. A farne le spese gli atleti che saranno impegnati venerdì nella 10 km in acque libere, tra i quali Gregorio. Proprio l'azzurro in questi giorni è stato tra i più critici rispetto all'inquinamento del fiume. Una preoccupazione, nonostante il Comitato organizzatore cerchi di smorzare il caso, che sta aumentando dopo i casi di gastroenterite che hanno colpito almeno tre partecipanti alle gare di triathlon di Belgio, Svizzera e Norvegia, e che sarebbero legati proprio all'acqua della. Laè "", afferma il presidente del Cio Giovanni. "Non so se sia vero che hanno speso 1,4 miliardi per bonificare" la, "è chiaro però che il progetto non si limita alle Olimpiadi, ma guarda avanti.