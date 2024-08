Furlani è la più giovane medaglia dell’atletica azzurra degli ultimi 100 anni | bronzo incredibile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) E’ delirio per Mattiaalle Olimpiadi di Parigi 2024: ilazzurro ha conquistato ladinel lungo. Per la seconda volta l’Italia grazie aldi Mattiava sul podio nel salto in lungo maschile alle Olimpiadi, a quarant’daldi GiovEvangelisti. Ed è la più100: nel 1920 due ori di Ugo Frigerio e nel 1912 ildell’altro marciatore Fernando Altimani, entrambi a diciottodi età. Le parole di“Mi sono stufato di piangere, sennò sembra che sono un ‘piagnone’. E’ stato, ci ho creduto fino alla fine, questa è stata l’emozione più grande avuta nella mia vita. Grazie a tutti, chi ha supportato il mio percorso. Questaè tanto loro quanto mia”. Lo ha detto l’azzurro Mattia, alla Rai.