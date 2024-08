Una bomba! | Italia terremoto Tremava tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Parma, 5 agosto – Undi magnitudo 3 ha scosso la città e la provincia nelle prime ore di lunedì 5 agosto, creando momenti di panico tra i residenti. L’epicentro, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato localizzato tra Corcagnano e Fontanini. L’evento si è verificato poco dopo mezzanotte e mezza, quando un forte boato ha preceduto la scossa, destando molti cittadini dal sonno. Scossa avvertita in tutta Parma Molti residenti hanno descritto l’esperienza come un’esplosione. “Sembrava una,” ha raccontato un residente di Carignano, un’area molto vicina all’epicentro. La scossa è stata breve ma intensa, avvertita distintamente in diversi quartieri, da San Lazzaro ad Alberi di Vigatto, dove il movimento sismico ha fatto oscillare i lampadari per alcuni secondi.