Si piange e si ride al teatro Excelsior La stagione da Ambra ad Ale & Franz

(Di lunedì 5 agosto 2024) DaAngiolini (foto) ad Ale, passando per Nino Formicola e Antonio Cornacchione: è pronto il calendario della nuovadiCinemache aprirà il botteghino il 7 settembre per i rinnovi degli abbonamenti. Dodici spettacoli da novembre 2024 sino alla primavera 2025. La nuovascelta dal Circolo Culturale Don Bosco, alla direzione della Sala, propone un’alternanza tra prosa, comicità e musica. "Da 34 anni ladell’è un contenitore di svago, aggregazione e riflessione per tutta la comunità - sottolinea don Stefano Gaslini, parroco della Comunità Pastorale Pentecoste -. Un esempio longevo di alta professionalità e continue occasioni di formazione per diverse generazioni di volontari".