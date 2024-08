Parigi 2024 ginnastica Biles | D’Amato ed Esposito fantastiche gara straordinaria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) “edsono due ragazze. Sono salite in pedana, hanno fatto due grandissimi esercizi e hanno disputato unaalla trave. Da avversaria sono estremamente orgogliosa per loro, oggi hanno fatto qualcosa di storico per l’Italia. Il loro successo rappresenterà un esempio per le giovani ginnaste italiane e per tante ragazze. Devono essere orgogliose di loro stesse. Ho gareggiato qui per una settimana, ma non è stato facile farlo due volte nell’arco di un’ora. Non sono delusa da ciò che è successo oggi, posso ritenermi soddisfatta e felice”. Queste sono le dichiatazioni di Simonedopo lain trave dialle Olimpiadi di