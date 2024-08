Calcio Juanlu porta la Spagna alla finale delle Olimpiadi | Marocco ko per 2-1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Laè la prima finalista del torneo dialle. La selezione di Santi Denia ha avuto la meglio nel braccio di ferro contro il, piegato per 2-1 dopo novanta minuti combattutissimi. Hakimi e compagni hanno accarezzato per un po’ il sogno dellaolimpica andando in vantaggio nel primo tempo, ma piano piano gli spagnoli hanno accresciuto ritmo e dominio di gioco in mezzo al campo, diventando padrone della partita e trovando il gol del definitivo sorpasso a cinque minuti dal 90? con l’uomo che non ti aspetti, il terzinoSanchez di proprietà del Siviglia entrato poco dopo l’ora di gioco, e prendendosi la secondain fila. E mettendosi ora comodi per attendere chi tra Francia ed Egitto gli andrà a contendere l’oro olimpico.