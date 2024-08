Roma sentono rumori in casa della nonna e intervengono | due giovani fermano il ladro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 agosto 2024)viene sorpreso dai nipotipadrona diultraottantenne. I due ragazzi si sono trovati di fronte il malvivente che già aveva racimolato intutti i preziosi che aveva trovato e lo hanno bloccato per poi chiedere aiuto ai Carabinieri. L’intervento dei Carabinieri – foto repertorio – (ilcorrierecitta.com)Sono stati i CarabinieriStazioneCentocelle ad arrestare in flagranza, un cittadino georgiano di 46 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di furto aggravato in abitazione. È successo la scorsa notte tra sabato e domenica 4 agosto, quando i militari sono stati chiamati a intervenire in via Walter Tobagi, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, per un furto presso l’abitazione di unana di 83 anni.