Tennistavolo la finale del torneo olimpico maschile è tra Fan Zhendong e Truls Moregard

(Di venerdì 2 agosto 2024) Saranno il cinese Fane lo svedesea giocarsi l’oro neldi. Quella che vedremo all’arena Parigi Sud 4 sarà la riedizione della2021 del Mondiale, che vide l’asiatico portarsi a casa il suo primo titolo iridato in quel di Houston. Il numero 2 del tabellone principale non ha avuto problemi contro il padrone di casa Felix Lebrun, spazzato via con un secco 4-0 in 31 minuti: 11-8 11-6 11-7 11-5 i punteggi dei parziali, eliminando così la testa di serie più alta rimasta dopo l’uscita del suo connazionale Wang. Caduto proprio per mano di, che torna ad altissimi livelli dopo un lungo periodo di appannamento. Il nordeuropeo, campione continentale a squadre nel 2023, ha dovuto sudare un po’ di più con il brasiliano Hugo Calderano caduto con il punteggio di 12-10 16-14, 7-11 11-7 10-12 11-8 in oltre un’ora di partita.