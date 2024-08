Napoli Gilmour sempre più vicino | cosa manca per chiudere l’affare|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 agosto 2024) 2024-08-01 20:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: PROFILO IDEALEè quel profilo ideale nei pensieri della dirigenza e dello staff tecnico partenopeo per garantire una profondità di rosa che rispetti le aspettative della piazza, di Conte e della proprietà (non è un caso che l’obiettivo sia tornare in Europa, dalla porta principale della Champions League ovviamente). Lo scozzese garantisce sicurezza nel palleggio, ma la sua caratteristica principale è il recupero palla veloce, aggressivo, alto. Tutte abilità che si sposano con l’idea di calcio di Conte che invede il perfetto vice Lobotka: un centrocampista moderno, bravo nelle due fasi, con personalità e quella giusta dose di astuzia e cattiveria (sportiva, s’intende) nella fase di non possesso.