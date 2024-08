Il baratto dell’ospitalità Staffetta su due ruote lungo l’Italia | Merita pure come gita scolastica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Vacanze all’insegna della sostenibilità per Vincenzo Conese (nella foto), monzese, reduce dalla “Running for future“, biciclettata ala Via Francigena del Sud, da Roma a Lecce, evento di cicloturismo (638 chilometri, 16 tappe in 9 giorni), promosso da “Parents e Fridays For Future Italia“. "La particolarità – racconta Vincenzo – è legare il turismo responsabile all’intermodalità. Certo, nel Sud la via Francigena è da consolidare, non sempre ci sono le ciclabili, ma è fattibile. La scorsa settimana la via Appia è stata aggiunta ai siti Unesco". La bellezza dell’iniziativa sta anche nell’incontro con le realtà locali e fra associazioni di diverse parti d’Italia,varie sezioni di Legambiente, op“Extinction rebellion“. Le squadre cambiano da una tappa all’altra e sono occasione per fare nuove amicizie e allacciare nuovi contatti.