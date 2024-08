Giochi di Parigi Antonella Palmisano si ritira dalla 20 km di marcia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si è conclusa nel peggiore dei modi la gara dei 20km difemminile per: in terza posizione dopo il primo giro, l’azzurra è rimasta a lungo nel gruppo di testa, quello che si sarebbe giocato almeno due medaglie importanti. Davanti a tutte la Yang, che hato a un ritmo infernale volando via subito e allungando giro dopo giro.ha cercato di rimanere nelle prime posizioni, pronta al tutto per tutto nel finale, ma le cose non sono andate bene.Leggi anche: Tragedia familiare: investe e uccide il marito mentre fa retroha iniziato a perdere terreno, piegata dai problemi fisici accusati durante la corsa, scivolando lentamente indietro fino alla decima posizione. Poi la bandiera bianca: l’azzurra si è arresa e si ètagara, non riuscendo più a farcela.